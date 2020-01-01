Стали известны четыре основные ошибки при прогреве автомобиля зимой

В зимний период водители совершают множество ошибок при прогреве автомобилей. О четырех из них рассказал эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

По его словам, худшим, что может сделать автолюбитель, является «температурный шок» лобовому стеклу. Специалист отметил, что это происходит при обливании его горячей водой для быстрого оттаивания. Такое действие может привести к появлению трещин на стекле.

Эксперт также посоветовал не поливать лобовое стекло незамерзающей жидкостью. Он рассказал, что при этом жидкость сразу «схватится» и только добавит «ледяных узоров».

Он рассказал, что перед запуском авто при обмерзшем ветровом стекле следует включать дворники, которые «наверняка примерзли». Милешкин также порекомендовал дождаться, пока лед на стеклах полностью оттает, после чего начинать движение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об изменении зимних полетных программ среди некоторых туроператоров. Речь идет о полетных программах из Северной столицы.