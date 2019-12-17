Под утро спасатели потушили горящий дом в «Березовой аллее»

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий дом. Постройка загорелась сегодня под утром, 17 декабря, в СНТ Березовая аллея.

Соответствующий сигнал поступил дежурному в 4:19. К месту происшествия оперативно прибыли восемь пожарных на специальной технике. К их прибытию площадь пожара достигла 45 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, спасатели боролись с огнем около часа. К 5:04 пламя удалось полностью ликвидировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре на кухне в одном из домов в Петербурге. Причины возгорания пока неизвестны.