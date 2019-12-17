В квартире судимого петербуржца на Омской нашли труп украинца

В квартире судимого петербуржца на Омской нашли труп украинца
Тело нашли на кровати. Фото: pixabay.com

В полицию Приморского района Петербурга поступила информация об обнаружении трупа. Погибшим оказался гражданин Украины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело нашли в понедельник, 16 декабря, в квартире на Омской улице. Мужчина лежал на кровати в трусах и майке. На теле зафиксированы сильные гнилостные изменения.

Установлено, что квартира зарегистрирована на другого мужчину. Хозяин прежде был судим и проходил лечение в психиатрической больнице.

Полицию он заверил, что погибший проживал у него. Последний раз мужчины виделись около пяти вечера в воскресенье, 15 декабря.

Причина смерти неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у дома 17 по проспекту Ударников в Петербурге обнаружили труп пожилого мужчины. На вид погибшему около 60-70 лет. Внешних признаков насильственной смерти не выявлено.

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