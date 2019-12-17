В Шувалово достроили проблемный корпус ЖК «Новая Скандинавия»

В Выборгском районе Петербурга завершили строительство проблемного корпуса 5.2 жилого комплекса «Новая Скандинавия».

Дом получил заключение службы Госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Работы завершала компания «БФА Девелопмент», сообщает пресс-служба комитета по строительству.

Корпус расположен на территории предприятия «Озерки» в Шувалово. Высота здания составляет семь этажей. Общая площадь 102 квартир — 10 тыс. 432 кв. метра.

«До Нового года корпус будет введен в эксплуатацию и 76 семей получат свои квартиры», — уточнили в комитете.

Строительство проблемного корпуса 8.3 планируют завершить в 2020 году.

Напомним, жилой комплекс «Новая Скандинавия» возводят с 1998 года. Строительные работы начала компания «Петербургстрой-Сканска», позже проект был передан компании ЗАО «Озерки» («Группа Прайм). В апреле 2018 года застройщик обанкротился. Завершить работы поручили «БФА Девелопмент». Первая очередь комплекса была сдана в 2006 году. Сдать один корпус второй очереди удалось только в 2017 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разрешение на ввод в эксплуатацию получил жилой комплекс «Ижора Парк».