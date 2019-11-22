В Петербурге сдали в эксплуатацию долгострой «Ижора»

Жилкомплекс рассчитан на 657 квартир, их общая площадь — 23744,6 кв. м. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жилкомплекс рассчитан на 657 квартир, их общая площадь — 23744,6 кв. м. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Последняя очередь проблемного жилого комплекса «Ижора Парк» в Металлострое готова к тому, чтобы принять новых жильцов.

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК-долгостроя, который начали возводить еще в 2011 году. Об этом стало известно в четверг, 21 ноября. Итоговые работы проводила компания ООО «СпецПроект» под надзором Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Для завершения жилого комплекса была проделана масштабная совместная работа комитета, правоохранительных органов и владельцев квартир. В скором времени дольщикам передадут ключи от собственности.

С 2011 года строительством жилого массива занимался «Норманн», до того как в 2015 у компании начались финансовые трудности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Гражданском проспекте завершили 18-летнее строительство многоэтажки.