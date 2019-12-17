Прокуратура обнаружила нарушения закона в деятельности управляющей организации в Петербурге

Прокуратура обнаружила нарушения закона в деятельности управляющей организации в Петербурге
Прокуратура провела проверку. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства при управлении многоквартирным жилым домом ООО «УК Евротракт».

В результате визита ведомства выяснилось, что указанное общество допускает разрушение отделочного слоя фасада дома по адресу: Петергофское шоссе, д. 78, корп. 6. Руководителю было внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Как сообщили в прокуратуре города, материалы проверки ведомство направило в Госжилищную инспекцию Северной столицы для возбуждения административных производств по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Устранение нарушений контролируется прокуратурой района.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что одна из петербургских организаций была оштрафована за нарушение законодательства. Проверку осуществила прокуратура.

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