Перевернувшаяся фура заблокировала проезд по Московскому шоссе

Серьезную пробку на Московском шоссе спровоцировал водитель контейнеровоза, который не рассчитал габариты при выполнении поворота. Перевернувшаяся фура полностью перекрыла движение в обе стороны.

Как рассказали петербуржцы в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», все произошло утром во вторник, 17 декабря, на Московском шоссе возле съезда к Терминалу МКТ-Шушары. Водитель большегруза не вошел в поворот, в результате чего задние колеса авто съехали в кювет, а прицеп завалился набок.

Результатом дорожного происшествия стал пятикилометровый затор в районе съезда к терминалу и Курьерского проезда. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», Московское шоссе попало в пятерку самых серьезных утренних пробок. По словам водителей, последствия ДТП устранили через полтора часа.

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