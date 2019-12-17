Двух детей госпитализировали после столкновения иномарок на Парашютной

С места происшествия госпитализировали двух детей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

С места происшествия госпитализировали двух детей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарок. В результате аварии пострадали двое детей.

Все произошло сегодня утром, 17 декабря, на пересечении улиц Парашютной и Летчика Паршина. Дорогу не смогли поделить водитель Skoda и автоледи на Toyota. Помощь медиков потребовалась юным пассажиркам первой иномарки — в удовлетворительном состоянии госпитализировали девочек в возрасте 8 и 10 лет.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о водителе, который чудом остался жив после встречи с поездом. Машинист вовремя затормозил.