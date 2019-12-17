Под Гатчиной лихач на «ВАЗ» едва остался жив после встречи с поездом

Автомобиль был на путях. Фото: pixabay

Автомобиль был на путях. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП с поездом. Под колеса состава едва не угодил водитель автомобиля «ВАЗ».

Все произошло сегодня, 17 декабря, на 58-м километре автодороги Кировск — Мга — Большая Ижора. За рулем отечественного авто находился 32-летний мужчина. Легковушка оказалась на путях, когда приближался поезд. Однако трагедии удалось избежать – машинист вовремя среагировал и успел затормозить. В результате столкновения никто не пострадал.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с полицейской машиной. В легковушку влетела автоледи, увлеченная телефоном.