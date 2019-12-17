Депутат ЗакСа Ленобласти подозревается в хищении более 20 млн рублей

Мошенники получили от компании средства за фактически невыполненные работы. Финансы были перечислены на счет фирм, которыми руководили Маханек и Шульга. Фото: pixabay.com

Мошенники получили от компании средства за фактически невыполненные работы. Финансы были перечислены на счет фирм, которыми руководили Маханек и Шульга. Фото: pixabay.com

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала члена парламента Ленобласти Елену Маханек по подозрению в присвоении более 20 миллионов рублей у «дочки» «Газпрома».

О случившемся сообщили во вторник, 17 декабря, в пресс-службе СУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Елену Маханек задержали в Северной столице в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным следствия, депутат Ленобласти, возглавляющая фирму «ПСГ Блок монолит», вступила в преступный сговор с бывшим замглавы по капитальному строительству компании «Газпром газораспределение», а также экс-председателем правительства 47 региона Олегом Ковалем и руководителем «Межрегионстрой» Александрой Шульгой. Злоумышленники, предположительно, похитили у «Газпром газораспределение» более 20 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти у воспитанницы интерната украли с банковского счета миллион рублей.