Павловский детский хоспис хотят расширить

Комитет имущественных отношений Петербурга сообщил о передаче земельного участка и здания для размещения детского хосписа в Павловске в собственность Петербурга. Ранее земля и здание находились в федеральной собственности.

Петербург получил в собственность от федералов нежилое здание на улице Красного Курсанта в Павловске, а также земельный участок, площадь которого составляет почти 3,2 тыс. кв.м. На данный момент осталось только зарегистрировать права собственности.

Кроме того, в собственность Петербурга передадут еще два здания на лице Красного Курсанта и земельный участок площадью 14 тыс. кв.м. В комитете отметили, что эти здания могут отдать и под социальные цели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что площадь Музея обороны и блокады Ленинграда планируют расширить.