Площадь Музея обороны и блокады Ленинграда планируют расширить

Нынешнему зданию музея в Соляном переулке дополнительно выделят от 3 до 3,5 тысяч квадратных метров. Фото: Google View

Нынешнему зданию музея в Соляном переулке дополнительно выделят от 3 до 3,5 тысяч квадратных метров. Фото: Google View

За три месяца новую экспозицию музея посетило более 22 тысяч человек, большинство из которых — студенты и школьники.

В пятницу, 6 декабря, в Смольном состоялось заседание, на котором обсудили планы развития мемориального музея, посвященного памяти обороны и блокады Ленинграда. По словам директора музея, Елены Лезик, с сентября собрание фондов пополнилось на 200 единиц.

В связи с этим становится все более актуальным вопрос о расширении площади учреждения. Так, планируется создать отдельную экспозицию в шахматно-шашечном павильоне Парка победы. Возможно, часть собрания будет демонстрироваться в бункере Трибуца на Петроградке.

Губернатор Александр Беглов отметил, что музею стоит расширяться и за пределами Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге, возле Музея артиллерии установили памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову.