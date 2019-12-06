Площадь Музея обороны и блокады Ленинграда планируют расширить

За три месяца новую экспозицию музея посетило более 22 тысяч человек, большинство из которых — студенты и школьники.
В пятницу, 6 декабря, в Смольном состоялось заседание, на котором обсудили планы развития мемориального музея, посвященного памяти обороны и блокады Ленинграда. По словам директора музея, Елены Лезик, с сентября собрание фондов пополнилось на 200 единиц.
В связи с этим становится все более актуальным вопрос о расширении площади учреждения. Так, планируется создать отдельную экспозицию в шахматно-шашечном павильоне Парка победы. Возможно, часть собрания будет демонстрироваться в бункере Трибуца на Петроградке.
Губернатор Александр Беглов отметил, что музею стоит расширяться и за пределами Петербурга.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге, возле Музея артиллерии установили памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову.