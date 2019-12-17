На Софийской заменили девять метров дефектной трубы

Во Фрунзенском районе Петербурга устранили последствия коммунальной аварии. На Софийской улице заменили девять метров трубопровода.

Ремонтные работы завершились утром 17 ноября, сообщили gazeta.spb.ru в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».Теплоэнергетики устранили дефект на трубе у дома 44 по Софийской улице.

Прорыв произошел днем 16 декабря. Нарушение было обнаружено в ходе планового объезда. После чего специалисты «Теплосети» приступили к ремонту.

Жители Купчино сообщили о временном ограничении теплоснабжения. На период ремонтных работ был обеспечен перевод домов на резерв.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Подъездном переулке и на Благодатной улице заменили дефектные трубы протяженностью 11,7 метров и три метра. Ремонтные работы были проведены после прорывов, которые произошли в один день.