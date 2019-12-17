Петербуржцы неожиданно полюбили крыс

Наступающий 2020-й год пройдет под знаком Белой Крысы. Главный символ нового года стал в Петербурге чрезвычайно популярным. Спрос на грузынов вырос в конце декабря на 125% — то есть, более чем вдвое. За спросом явно не успевает предложение, которое выросло всего на 8%. Стоимость живой белой крысы (впрочем, цена от цвета не зависит) начинается от 500 рублей, сувенирная крыса вдвое дороже – в среднем 1100 рублей.

Такие данные приводит в своем исследовании сайт объявлений Авито.ру, эксперты которого проанализировали объявления о покупке и продаже символа наступающего 2020 года.

Наиболее популярными крысы оказались в российских столицах (18% от всего спроса по стране в Москве и 15% в Санкт-Петербурге). Далее по долям спроса находятся Воронеж (6% от общего спроса) и Новосибирск (4% от общего спроса).

При этом лидером по росту спроса на домашних крыс оказался Краснодар, где интерес к грызунам увеличился более чем в 7 раз за год.

Далее следует Казань с ростом спроса более чем в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Замыкает тройку лидеров по спросу Ижевск, здесь популярность ручных крыс выросла в 4,5 раза.

Предложение также увеличилось за год, в 1,5 раза по стране. Жители почти всех (21 из 23) крупнейших городов стали предлагать одомашненных крыс чаще. Лидерами по этому показателю стали Тольятти (171%), Казань (154%) и Самара (153%). В Барнауле предложение осталось на уровне прошлого года.

За год в Санкт-Петербурге спрос на домашних крыс увеличился на 125%, в то же время предложение возросло на 8%.

Примечательно, что Ульяновск – единственный город среди 23 рассматриваемых крупнейших российских городов, где местные жители не настроены покупать символ наступающего года. За год в городе спрос на крыс сократился на 87%, а предложение – на 17%.