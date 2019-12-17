Центробанк намерен ужесточить правила выдачи ипотеки

Принятые правила позволят увеличить запас капитала на покрытие убытков при различных шоковых ситуациях, "способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость". Фото: pixabay.com

Принятые правила позволят увеличить запас капитала на покрытие убытков при различных шоковых ситуациях, "способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость". Фото: pixabay.com

Правила выдачи ипотеки в России могут стать более жесткими для банков. Предложенные Центробанком изменения могут в 1,4 раза увеличить нагрузку на капитал банковских организаций.

Во вторник, 17 декабря, стало известно, что Банк России планирует ввести дифференцированные надбавки «к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога».

Это нововведение грозит значительным ростом нагрузки на капитал банков при сохранении структуры ипотечных портфелей, а значит, отрицательно скажется на спорных заемщиках, имеющих высокую долговую нагрузку и низкий первоначальный взнос.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Московский кредитный банк стал обладателем Премии Рунета в категории «приложение года» за разработанное мобильное приложение.