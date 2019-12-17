Экс-игрок «Зенита» считает, что футболисты не воспринимают Семака как тренера

Экс-игрок &#171;Зенита&#187; считает, что футболисты не воспринимают Семака как тренера
Сергей Семак. Фото: "Зенит"

Судя по всему, они не видят в нем авторитета и очень зря.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем сообщает «Спорт день за днем», цитируя слова бывшего футболиста «Зенита» Юрия Желудкова. Он отметил, что некоторые игроки говорят, будто не воспринимают Сергея Семака в роли главного тренера. Экс-зенитовец уверен, что они неправы.

Желудков также заверил, что пока «Зенит» не готов играть в плей-офф Лиги Чемпионов. Он заявил, что петербургские футболисты проиграли «Бенфике» из-за своего «чемоданного настроения».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, сколько получает Сергей Семак от «Зенита». Предположительно, «сине-бело-голубые» готовы платить тренеру 1,7 миллионов евро в год. Эта цифра учитывает различные бонусы за спортивные достижения.

зенит сергей семак
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-игрок «Зенита» считает, что футболисты не воспринимают Семака ...
Тарантино не будет снимать новый «Звездный путь»
Российские хоккеистки снялись обнаженными для календаря
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Школьница пыталась записать видео и упала с большой высоты
Адвокат Соколова прокомментировал слухи о готовности ...
Под Будогощью в аварии пострадали несколько человек
Дорожников Ленобласти просят ликвидировать свалку в Тихвинском районе