Экс-игрок «Зенита» считает, что футболисты не воспринимают Семака как тренера

Судя по всему, они не видят в нем авторитета и очень зря.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем сообщает «Спорт день за днем», цитируя слова бывшего футболиста «Зенита» Юрия Желудкова. Он отметил, что некоторые игроки говорят, будто не воспринимают Сергея Семака в роли главного тренера. Экс-зенитовец уверен, что они неправы.

Желудков также заверил, что пока «Зенит» не готов играть в плей-офф Лиги Чемпионов. Он заявил, что петербургские футболисты проиграли «Бенфике» из-за своего «чемоданного настроения».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, сколько получает Сергей Семак от «Зенита». Предположительно, «сине-бело-голубые» готовы платить тренеру 1,7 миллионов евро в год. Эта цифра учитывает различные бонусы за спортивные достижения.