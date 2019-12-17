Стало известно, сколько получает Сергей Семак от «Зенита»

Стало известно, сколько получает Сергей Семак от &#171;Зенита&#187;
Семак тренирует футболистов "Зенита" с мая 2018 года. Фото: Baltphoto

Появилась информация о размере заработной платы, предлагаемой главному тренеру петербургского футбольного клуба, Сергею Семаку.

Предположительно, «сине-бело-голубые» готовы платить тренеру 1,7 миллионов евро в год. Эта цифра учитывает различные бонусы за спортивные достижения. Таким образом, ежемесячно Семак будет получать немногим меньше 10,5 миллионов рублей.

На данный момент заработок главного тренера «Зенита» составляет 1,2 миллиона евро в год. Напомним, что Семак сотрудничает с петербургским футбольным клубом с мая 2018 года и за это время успел сделать «Зенит» победителем в чемпионате России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» собирается продлить работу с Семаком. Срок действия нынешнего договора заканчивается летом 2020 года. После возвращения из путешествия по Африке, где Сергей находится вместе с супругой Анной, он подпишет новый контракт.

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Стало известно, сколько получает Сергей Семак от «Зенита»