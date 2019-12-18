Волочкова призналась, что чуть не погибла во время выступления

Волочкова призналась, что чуть не погибла во время выступления
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/

Балерина призвала людей не судить ее за стоимость билетов, так как они ей дорого обходятся.

Об этом стало известно 17 декабря. Обо всем балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью телеканалу «Москва 24». Она отметила, что многие критикуют ее из-за стоимости билетов на выступления. Танцовщица подчеркнула, что она часто рискует во время номеров, поэтому оно того стоит. Так, на одном из последних шоу артиста чуть не разбилась в клетке на собственной лебедке. Балерина не стала рассказывать всех подробностей, но заверила, что могла погибнуть

Многие комментаторы считают, что Волочкова имеет проблемы с алкоголем и поэтому могла упасть.

«Что с ней случилось? Такое впечатление, что она не совсем трезвая»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова поразила подписчиков длинными рыжими волосами. Многие убеждены, что балерина надела парик.

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