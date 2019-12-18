Волочкова призналась, что чуть не погибла во время выступления

Балерина призвала людей не судить ее за стоимость билетов, так как они ей дорого обходятся.
Об этом стало известно 17 декабря. Обо всем балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью телеканалу «Москва 24». Она отметила, что многие критикуют ее из-за стоимости билетов на выступления. Танцовщица подчеркнула, что она часто рискует во время номеров, поэтому оно того стоит. Так, на одном из последних шоу артиста чуть не разбилась в клетке на собственной лебедке. Балерина не стала рассказывать всех подробностей, но заверила, что могла погибнуть
Многие комментаторы считают, что Волочкова имеет проблемы с алкоголем и поэтому могла упасть.
«Что с ней случилось? Такое впечатление, что она не совсем трезвая»,
— пишет одна из пользовательниц.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова поразила подписчиков длинными рыжими волосами. Многие убеждены, что балерина надела парик.