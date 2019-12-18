В Смольном составили рейтинг лучших и худших больниц Петербурга

В Петербурге был составлен рейтинг лучших и худших городских больниц. Эксперты из Комитета по здравоохранению Петербурга составляли оценки по 100-бальной шкале.

Сразу три медучреждения Северной столицы разделили высший балл и первое место: кожно-венерологический диспансер №11 и противотуберкулезные диспансеры №№ 14, 12. На один балл от них отстают хоспис №4, городская больница №2 и городской кожно-венерологический диспансер.

Третье место досталось пяти учреждениям, все они получили 98 баллов: городская больница №20, городская больница Святого Великомученика Георгия, детская городская больница №22, детский городской многопрофильный клинический центр высоких технологий имени Раухфуса и психоневрологический диспансер.

Самый низкий показатель зафиксирован в хосписе №3 — он получил всего 52 балла и занял последнее место в рейтинге. Всего эксперты проверили 129 больниц в городе на Неве.

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