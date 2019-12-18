Семья Анастасии Заворотнюк пожаловалась на преследования

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, пожаловались в соцсетях на преследование назойливых папарацци.

Семья Заворотнюк рассказала в Instagram-блоге поддержки актрисы о нескольких мужчинах, которые практически круглосуточно дежурят возле дома в Крекшино и возле реабилитационного центра, где сейчас находится Заворотнюк. Они также пытаются подкупить персонал медучреждения, чтобы добыть эксклюзивные снимки и новости о ее состоянии.

Родственники больной назвали поступки журналистов низкими, а также попросили не переступать черту и оставить семью в покое. Близкие Заворотнюк напомнили недоброжелателям о том, что у них тоже есть родственники и на месте артистки может оказаться каждый.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о параличе актрисы.