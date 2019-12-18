Петербургский бизнесмен купил муляж черной икры за 234 тыс. рублей

В Петербурге полиция проводит проверку по сообщению петербуржца о продаже мудяжа под видом партии черной икры.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию с заявлением обратился 51-летний гендиректор коммерческой фирмы по продаже морепродуктов. По словам заявителя, в сентябре ему позвонил неизвестный и предложил приобрести на реализацию партию черной икры по низкой цене.

Бизнесмен пригласил продавца в свой офис в Ропше и продегустировал товар. Попробовав икру, заявитель заказал у продавца партию товара на 234 тысячи рублей. Сделка произошла во дворе одного из домов по улице Лени Голикова, где заявитель обменял 26 пластиковых контейнеров с товаром на деньги. Проверять качество икры он не стал.

На прошлой неделе, 9 декабря, мужчина попробовал приобретенный товар и обнаружил, что внутри контейнеров находятся несъедобные шарики из полимерного материала. Продавец перестал отвечать на звонки.

Полиция проводит проверку.

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