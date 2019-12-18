В Киришах пенсионер попытался убить гостя-собутыльника после ссоры

В Киришах пенсионер попытался убить гостя-собутыльника после ссоры
Пострадавшего госпитализировали после поножовщины с острой кровопотерей. Фото: pixabay

В Киришском районе Ленобласти стражи порядка задержали подозреваемого в пьяном нападении с ножом.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, на Плавницком бульваре. В отдел полиции поступило сообщение из медучреждения о госпитализации мужчины с ножевым ранением. К месту происшествия оперативно прибыл наряд полиции.

Как стало известно gazeta.spb.ru,в квартире дома №28 55-летний сожитель хозяйки – пенсионер МВД – устроил застолье с 45-летним гостем-собутыльником. Внезапно между мужчинами произошла ссора, в результате чего пенсионер вонзил в гостя нож.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, медики зафиксировали у него множественные колото-резаные раны мягких тканей головы, туловища, левой кисти, левосторонним пневмотораксом, а также острую кровопотерю.

По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о домушнике, орудовавшем в Стрельне. Неизвестный обчистил квартиру местной жительницы на 1,7 миллионов рублей.

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