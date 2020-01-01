Эксперты выяснили, почему россиянам не нравятся новогодние праздники

Эксперты выяснили, почему россиянам не нравятся новогодние праздники
Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Каждый пятый житель России не любит новогодние праздники. Аналитики узнали причины такой тенденции.

Как сообщает РИА Новости, чаще всего россияне высказывают свое недовольство в отношении большого количества людей в городских торговых центрах и супермаркетах, денежных затрат на подарки, а также большого количества работы, скопившегося под Новый год.

Помимо этого, 15% опрошенных россиян не любят петарды и фейерверки, такое же количество граждан плохо относятся к праздникам из-за «вынужденного алкоголизма», большого количества еды и автомобилей на дорогах.

Также, 8% россиян не хотят видеться с родственниками на Новый год и недовольны длительностью каникул.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аллергологи рассказали, как выживать в одной квартире с новогодней елкой.

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