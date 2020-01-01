Эксперты выяснили, почему россиянам не нравятся новогодние праздники

Каждый пятый житель России не любит новогодние праздники. Аналитики узнали причины такой тенденции.
Как сообщает РИА Новости, чаще всего россияне высказывают свое недовольство в отношении большого количества людей в городских торговых центрах и супермаркетах, денежных затрат на подарки, а также большого количества работы, скопившегося под Новый год.
Помимо этого, 15% опрошенных россиян не любят петарды и фейерверки, такое же количество граждан плохо относятся к праздникам из-за «вынужденного алкоголизма», большого количества еды и автомобилей на дорогах.
Также, 8% россиян не хотят видеться с родственниками на Новый год и недовольны длительностью каникул.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аллергологи рассказали, как выживать в одной квартире с новогодней елкой.