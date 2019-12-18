Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 персон года

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин (23-е) и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев (28-е) вошли в топ-30 персон года.

Кроме того, нападающий «Зенита» Артем Дзюба (20-е место) попал топ-30 рейтинга.

Рейтинг главных российских персон года опубликован на сайте «Медиалогии».

Топ-лист сформирован по количеству запросов и упоминаний в социальных сетях.

В сентябре футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Татьяна Прилипко, адвокат друга футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Алексадра Протасовицкого, высказалась по поводу решения суда в отношении ее клиента.