Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Дональду Трампу

Палата представителей конгресса США начала заседание, на котором планируется вынести импичмент главе Белого дома Дональду Трампу, пишет РИА «Новости».

Для импичмента в палате представителей требуется простое большинство голосов.

Речь идет об обвинениях в злоупотреблении властью и препятствии конгрессу.

Ранее президента США заподозрили в нарушении Конституции. Поводом послужила публикация The Wall Street Journal о попытке Трампа оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора. Трамп якобы пообещал восстановить военную помощь Украине в том случае, если Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (его потенциального конкурента на выборах), который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Впоследствии Белый дом разместил стенограмму разговора двух лидеров, из которой следовало, что тема военной помощи не поднималась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.