В Петербурге обсудили развитие неолимпийских видов спорта

В Петербурге обсудили развитие неолимпийских видов спорта
Фото: Экспертный клуб

Эксперты считают, что в России можно устроить альтернативные Олимпийские игры.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем сообщает Экспертный клуб. За круглым столом в спорткомплексе NOVA ARENA обсудили антидопинговый скандал и подумали, что делать в такой ситуации.

Председатель Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по образованию и науке Пётр Казанский считает, что очень важно отстоять честь и достоинство спортсменов, которые ни в чем не виноваты. Он пообещал, что страна будет бороться за то, чтобы им разрешили ехать под российским флагом.

Один из участников обсуждения отметил, что можно создать альтернативные Олимпийские игры, раз на настоящие Россию пускать не хотят.

Напоминаем, что WADA отстраняет российских спортсменов от участие в играх из-за нарушения правил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Веденеев сказал, в проблеме допинга виноваты низкие зарплаты в России. Соблазн получить крупную сумму за высокий результат слишком велик. Особенно подвержены этому начинающие спортсмены.

олимпийские игры экспертный клуб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в печь отправили 1,3 тонн «санкционных» продуктов
На Горском шоссе массовое ДТП, есть пострадавшие
«Водоканал» привез мобильную насосную станцию на Парашютную
В Петербурге обсудили развитие неолимпийских видов спорта
В ЕС раскритиковали санкции США в отношении «Северного потока – 2»
Активисты перечислили самые опасные продукты в петербургских магазинах
Жители Шушар продолжают пикетировать Смольный
В Тихвине «КамАЗ» насмерть сбил пенсионерку