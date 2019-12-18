В Петербурге обсудили развитие неолимпийских видов спорта

Эксперты считают, что в России можно устроить альтернативные Олимпийские игры.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем сообщает Экспертный клуб. За круглым столом в спорткомплексе NOVA ARENA обсудили антидопинговый скандал и подумали, что делать в такой ситуации.

Председатель Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по образованию и науке Пётр Казанский считает, что очень важно отстоять честь и достоинство спортсменов, которые ни в чем не виноваты. Он пообещал, что страна будет бороться за то, чтобы им разрешили ехать под российским флагом.

Один из участников обсуждения отметил, что можно создать альтернативные Олимпийские игры, раз на настоящие Россию пускать не хотят.

Напоминаем, что WADA отстраняет российских спортсменов от участие в играх из-за нарушения правил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Веденеев сказал, в проблеме допинга виноваты низкие зарплаты в России. Соблазн получить крупную сумму за высокий результат слишком велик. Особенно подвержены этому начинающие спортсмены.