Вместо обувной фабрики «Скороход» в Петербурге откроют многофункциональный комплекс

Обувная фабрика «Скороход» располагалась в здании на Заставской улице с 1882 года.

В среду, 18 декабря, генеральный директор застройщика Владимир Свиньин сообщил, что на территории предприятия может открыться многофункциональный комплекс, пишет «Интерфакс». Предполагается, что в новом МФК будут находиться магазины, офисы и апартаменты.

Складские помещения бывшей фабрики будут использоваться с модернизированным подходом. Общая площадь территории составляет 51 тысячу квадратных метров. Конкурс на подготовку проекта будущего комплекса объявят в январе следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге приступили к сносу здания завода «Светлана» на Светлановском проспекте в Выборгском районе города. На месте предприятия возведут жилой комплекс, школы и детские сады.