Удаленная серия «Эпидемии» вновь будет доступна пользователям Premier

Удаленная серия &#171;Эпидемии&#187; вновь будет доступна пользователям Premier
Все серии первого сезона "Эпидемии" выпустят до Нового года. Фото: Кинопоиск

Онлайн-кинотеатр Premier принадлежащий холдингу «Газпром-медиа» вернет скандальную серию проекта «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова.

14 декабря платформа удалила пятую серию фантастического сериала «Эпидемия» по роману Яны Вагнер. В эпизоде демонстрировались конфликты населения России и силовиков. Столкновения происходят на фоне тотального поражения граждан неизвестным вирусом.

Поступок онлайн-кинотеатра вызвал общественный резонанс, в связи с чем в Premier объявили, что с 20 декабря серия вновь будет доступна к просмотру. Платформа намеревалась перенести выпуск второй части сезона на февраль следующего года из-за громкого успеха комедии «Полицейский с Рублевки», однако теперь решено показать все восемь серий до Нового года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что промо-продюсер ТНТ, Кристина Сникерс в своем Instagram возмутилась цензурой на телевидении и просторах Сети, но вскоре удалила гневный пост.

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Удаленная серия «Эпидемии» вновь будет доступна пользователям Premier
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