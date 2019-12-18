Жвачка помогла восстановить облик доисторической девочки

По мнению специалистов, древние люди жевали смолу, обладающую антисептическими свойствами, чтобы облегчить зубную боль. Фото: pixabay.com

По мнению специалистов, древние люди жевали смолу, обладающую антисептическими свойствами, чтобы облегчить зубную боль. Фото: pixabay.com

Древняя жвачка из березовой смолы, содержащая ДНК человека, помогла ученым определить внешность девушки, жившей 5700 лет назад.

Впервые в истории исследователям удалось извлечь геном человека не из костей. Кусок смолы, использовавшийся древним человеком в качестве жвачки, был обнаружен на юге Дании. Оказалось, что смола принадлежала девочке-подростку.

У нее были темного цвета волосы, смуглая кожа и голубые глаза. Кроме того, ученым удалось выяснить, что в меню девочки были утка и фундук. Предположительно, она жила вместе с охотниками. Найденная жвачка также помогла установить вероятные причины смерти подростка: в ДНК были найдены вирус Эпштейна-Барра, вирус герпеса четвёртого типа, стрептококки и другие штаммы.

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