Жвачка помогла восстановить облик доисторической девочки

Жвачка помогла восстановить облик доисторической девочки
По мнению специалистов, древние люди жевали смолу, обладающую антисептическими свойствами, чтобы облегчить зубную боль. Фото: pixabay.com

Древняя жвачка из березовой смолы, содержащая ДНК человека, помогла ученым определить внешность девушки, жившей 5700 лет назад.

Впервые в истории исследователям удалось извлечь геном человека не из костей. Кусок смолы, использовавшийся древним человеком в качестве жвачки, был обнаружен на юге Дании. Оказалось, что смола принадлежала девочке-подростку.

У нее были темного цвета волосы, смуглая кожа и голубые глаза. Кроме того, ученым удалось выяснить, что в меню девочки были утка и фундук. Предположительно, она жила вместе с охотниками. Найденная жвачка также помогла установить вероятные причины смерти подростка: в ДНК были найдены вирус Эпштейна-Барра, вирус герпеса четвёртого типа, стрептококки и другие штаммы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на метеоритах обнаружили четыре вида сахаров.

днк древний человек жвачка наука
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Симпсонам» исполнилось 30 лет — и это не предел
В Петербурге стартовала массовая вакцинация мигрантов от кори
«Яндекс» рассказал, что чаще всего искали россияне в 2019 году
Пенсии умерших мужчин перераспределят для выплат женщинам
Киркоров лишится квартиры из-за долгов по кредиту
В четверг в Ленобласть придут сильный ветер и мокрый снег
Доллар и евро продолжают терять в цене
Жвачка помогла восстановить облик доисторической девочки