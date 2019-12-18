Доллар и евро продолжают терять в цене

Позиции российского рубля продолжают укрепляться по отношению к ведущим мировым валютам, доллару и евро.

По результатам торгов, прошедших в среду, 18 декабря, на Московской бирже, курс доллара снизился почти на 30 копеек по сравнению с показателями прошлой пятницы, 13 декабря, и составил 63,62 рубля за доллар. По мнению экспертов, укреплению рубля способствует рост цен на нефть и высокое предложение валюты от экспортеров, пишет «Коммерсантъ».

Курс евро также снизился на 26 копеек, преодолев порог в 70 рублей. Сейчас цена составляет 69,68 рублей за один евро. В течение последних недель европейская валюта значительно сдала позиции: курс снизился более чем на рубль.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что об успехах России в отказе от использования доллара рассказали французские издания.