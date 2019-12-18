Киркоров лишится квартиры из-за долгов по кредиту

Сам певец как ни в чем не бывало продолжат блистать на светских мероприятиях. Фото: Instagram @fkirkorov

Сам певец как ни в чем не бывало продолжат блистать на светских мероприятиях. Фото: Instagram @fkirkorov

Отечественному королю эстрады придется распрощаться со своей московской жилплощадью из-за задолженностей по ипотеке.

Филипп Киркоров оказался должен одному из латвийских банков 780 тысяч евро, то есть около 55 миллионов рублей. В среду, 18 декабря, Таганский районный суд удовлетворил иск и постановил, что принадлежащая певцу квартира в столице будет выставлена на торги со всем имуществом в ней, включая бытовую технику.

Как выяснилось, московская недвижимость является залогом по договору ипотечного кредита. Продажа квартиры, впрочем, с лихвой окупит долги Киркорова перед банком Латвии, её стоимость оценили в 193 миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров с размахом отметил восьмилетие своей дочери, Аллы-Виктории. Вечеринка обошлась более чем в миллион рублей.