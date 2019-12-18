Настя Каменских порадовала поклонников полностью обнаженным снимком из Мексики

Певица Настя Каменских шокировала своих фанатов, опубликовав фотографию в обнаженном виде с отдыха в Мексике, где артистка проводит время со своим мужем и коллегой, музыкантом Потапом.

Неоднозначный снимок Настя Каменских выложила в своем официальном Instagram в среду, 12 декабря. Отметим, что за страницей звезды следят более четырех миллионов подписчиков. На фото Настя сидит спиной к автору снимка, которым, вероятно, является её супруг.

Фотография не оставляет сомнений в том, что Каменских полностью обнаженная. Интернет-пользователи неоднозначно восприняли такой откровенный жест со стороны певицы. Некоторые нашли внешний вид Насти слишком вызывающим, другие, наоборот, оценили её смелость и впечатляющие формы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае 2019 года Потап и Настя Каменских, с 2006 года выступавшие в дуэте, поженились.