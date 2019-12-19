В российский прокат выходит девятый эпизод «Звездных войн»

Постер фильма " Трейлер Буду смотреть все папки (32465) Звёздные войны: Скайуокер. Восход".

Постер фильма " Трейлер Буду смотреть все папки (32465) Звёздные войны: Скайуокер. Восход".

В российский прокат 19 декабря выходит фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Эпизод, ставший девятым по счету, завершает историю семьи Скайуокеров и станет кульминацией противостояния ситхов и джедаев.

Режиссером картины выступил Джей Джей Абрамс. Фильму присвоен рейтинг PG-13 и возрастное ограничение 16+. Продолжительность эпизода составляет 2 часа 21 минуту.

Фильм обещает дать ответы на все загадки из предыдущих эпизодов и завершить историю Скайуокеров, длящуюся более сорока лет. На экране появятся старые и новые герои.

Мировая премьера девятого эпизода «Звездный войн» состоялась 16 декабря. Мнение зрителей о картине разделились. Рейтинг фильма на IMBD на данный момент составляет 6.6.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на премьеру «Звездных войн» в Москве поклонники пришли в костюмах героев киносаги.