Двух строителей во время трапезы зарезали в Ленобласти

Двух строителей во время трапезы зарезали в Ленобласти
Фото: pixabay

Мужчины ужинали в компании незнамкомца, а на утро их бездыханные тела нашли коллеги.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем рассказали сотрудники правоохранительных органов. Все случилось поздно вечером в среду недалеко от деревни Куровицы. Двое мужчин приехали в Ленинградскую область из Оренбурга на заработки – они проживали в строительном городке. Мужчины ужинали с мало знакомым парнем – по предварительным данным, между ними произошел конфликт. В итоге незнакомец схватился за нож и напал на строителей. Два тела нашли утром, а подозреваемого в убийстве уже не было на месте.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника пока не нашли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Бокситогорска, зарезавший двух мужчин и женщину, окажется на скамье подсудимых. Как сообщает прокуратура области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

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