Фанаты обеспокоены: Кейт Миддлтон увернулась от объятий мужа принца Уильяма на публике

С момента, как стали распространяться слухи об измене принца, Кейт чувствует себя униженной, считают поклонники. Фото: Instagram @patronkizcom

С момента, как стали распространяться слухи об измене принца, Кейт чувствует себя униженной, считают поклонники. Фото: Instagram @patronkizcom

Герцоги Кембриджские создают впечатление идеальной пары. Кроме того, дворцовые правила этикета настаивают на предельной строгости взаимоотношений на публике. Однако недавно супруга принца Уильяма не смогла сдержать раздражения.

На днях Кейт Миддлтон и её муж появились в британском кулинарном шоу телеканала ВВС под названием The Great British Bake Off. В ходе безупречной беседы принц Уильям протянул руку к герцогине с намерением принять жену, однако Кейт резко отстранилась от объятий.

Некоторые поклонники пары не придали произошедшему значения, но других шокировал этот жест. Напомним, что ранее в Сети появлялись слухи об измене принца Уильяма с подругой Кейт, маркизой Холмондлейской. Любовная авантюра, предположительно, развернулась во время третьей беременности Миддлтон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена Тимати Анастасия Решетова опровергла слухи об изменах супруга.