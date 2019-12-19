Шимпанзе создают рок-музыку, бросая камни в деревья

Есть версия, что деревья являются признаком еды или воды поблизости, а своеобразные звуки - способ оповестить о находке сородичей. Фото: pixabay.com

Есть версия, что деревья являются признаком еды или воды поблизости, а своеобразные звуки - способ оповестить о находке сородичей. Фото: pixabay.com

Ученые заметили странное поведение шимпанзе в лесах Западной Африки: животные целой группой со свистом кидали в деревья камни, а затем убегали.

Достоверную причину такого поведения специалисты по-прежнему не могут назвать, однако существует предположение, что обезьяны используют необычный способ общения либо наслаждаются гулкими звуками, которые от ударов камней издают деревья.

Эксперимент помог установить, что шимпанзе предпочитают для этого развлечения деревья, издающие более продолжительные и низкие звуки. Вероятно, для животных это своеобразная версия музыкального инструмента. Ученые также высказывают предположение, что ритуал используется для определения доминирующего самца.

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