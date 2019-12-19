В Приозерске полицейские проигнорировали смерть человека

В Приозерске полицейские проигнорировали смерть человека
Проверка послужила поводом к возбуждению уголовных дел по двум якобы "номенклатурным" случаям. Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов Приозерска списали дела, содержащее признаки преступления, как «номенклатурное».

Прокуратура Ленинградской области провела проверку в отношении действий полицейских Приозерского района и выявила два серьезных нарушения, сообщает пресс-служба ведомства. Стражи порядка не отреагировали должным образом на заявление жителя Приозерска о том, что у него похитили крупную сумму.

Кроме того, сотрудники проигнорировали гибель 42-летнего мужчины, причиной смерти которого стала передозировка наркотиков. Результаты судмедэкспертизы не убедили полицейских дать ход расследованию. После проверки по обоим случаям возбудили уголовные дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области двоих строителей, приехавших из Оренбурга на заработки, зарезали во время ужина.

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