Четвертая часть «Мажора» выйдет на экраны в 2021 году

В четвертом сезоне детективного сериала зрителей по-прежнему порадуют Павел Прилучный и, возможно, Карина Разумовская. Однако другие подробности грядущих эпизодов неизвестны.

Съемки «Мажора-4» начались 6 июня 2019 года. По информации «Экспресс-газеты», создатели сериала готовят для поклонников два формата: полный метр и восемь отдельных серий. На данный момент съемки полнометражной картины завершены, в 2020 году планируют закончить производство оставшихся эпизодов.

По словам самого Прилучного, история «клевая», однако за рамки этого определения актер выйти не может. Участие Карины Разумовской остается под вопросом: у её героини неоднозначная судьба, а у самой актрисы — крайне плотный график.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кино по известному бродвейскому мюзиклу «Кошки» разочаровало зрителей и критиков.