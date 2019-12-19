Экранизация легендарного мюзикла «Кошки» названа самым бессмысленным фильмом 2019 года

При этом главный роли в "Кошках" исполнили такие звезды как Дженнифер Лоуренс и Джуди Денч. Фото: YouTube/UniversalPicturesRus

При этом главный роли в "Кошках" исполнили такие звезды как Дженнифер Лоуренс и Джуди Денч. Фото: YouTube/UniversalPicturesRus

Известная бродвейская постановка «Кошки», снискавшая любовь зрителя, в формате кинокартины разочаровала критиков.

Пользователи портала Metacritic оценили постановку лишь в 31 балл. Однако еще более суровыми оказались юзеры Rotten Tomatos, где рейтинг «Кошек» составил всего 17%. В первую очередь, зрители не оценили компьютерную графику, люди в кошачьем обличье вышли скорее жуткими, чем привлекательными.

Героев мюзикла назвали «чудовищными, мурлыкающими химерами». Пугающие образы полностью отвлекли от сюжета фильма, что не сыграло на руку создателям кино. Мировая премьера «Кошек» состоялась сегодня, 19 декабря. В России киноверсию мюзикла покажут 2 января 2020 года.

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