Имбирные пряники — средневековый суперфуд

Вряд ли пряники средних веков содержали столько сахара и масла, как сегодняшние, разнообразие вкусов за счет добавляемых специй было, вероятно, гораздо шире. Фото: pixabay.com

Вряд ли пряники средних веков содержали столько сахара и масла, как сегодняшние, разнообразие вкусов за счет добавляемых специй было, вероятно, гораздо шире. Фото: pixabay.com

В средние века многие известные нам специи вроде гвоздики, корицы и имбиря использовались в качестве лекарства и продавались в аптеках.

Несколько сотен лет назад европейские монахи активно выпекали «перечные пряники», щедро сдобренные популярным тогда черным перцем. Считалось, что «суперфуд» обладает не только приятным вкусом, но и исцеляющими свойствами. Пряниками лечили печаль, укрепляли внимание и сердце, пишет yle.UUTISET.

Рецепты сладко-пряного лакомства хранились в строжайшем секрете. В тесто добавлялись различные приправы, не только имбирь и черный перец, но и его длинный азиатский, более острый собрат, а также мускатный орех.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перец чили, как выяснилось, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также сосуды головного мозга.