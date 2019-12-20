В квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартире мужчины, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке, сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что стрелявшим оказался 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюров. Стрелок уже ликвидирован.

Напомним, в четверг, 19 декабря на Лубянке у здания ФСБ мужчина открыл огонь из автоматического оружия. По некоторым данным, стрельба произошла в приемной спецслужбы. Сначала СМИ сообщали о том, что стрелявших было трое. Позже ф ФСБ сообщили, что нападавший действовал в одиночку, а проникновения внутрь здания не было. Очевидцы рассказали, что видели, как был убит сотрудник ГИБДД. Но по информации Минздрава, погиб лишь сотрудник ФСБ. Еще пять человек пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по некоторым версиям, количество жертв и раненых варьировалось от одного до пяти человек. Сейчас достоверно известно лишь об одном погибшем, о состоянии других пострадавших не сообщается.