Мать устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, который открыл огонь у здания ФСБ на Большой Лубянке в четверг, рассказала, что он увлекался стрельбой.

Она также рассказала, что ее сын пару месяцев назад уволился из охранного предприятия, сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина также отметила, что в последнее время сын был возбужден. По ее словам, он совсем не пил и не курил.

Ранее стало известно, что стрелявшим оказался 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюров. Стрелок уже ликвидирован.

Напомним, в четверг, 19 декабря на Лубянке у здания ФСБ мужчина открыл огонь из автоматического оружия. По некоторым данным, стрельба произошла в приемной спецслужбы. Сначала СМИ сообщали о том, что стрелявших было трое. Позже ф ФСБ сообщили, что нападавший действовал в одиночку, а проникновения внутрь здания не было. Очевидцы рассказали, что видели, как был убит сотрудник ГИБДД. Но по информации Минздрава, погиб лишь сотрудник ФСБ. Еще пять человек пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по некоторым версиям, количество жертв и раненых варьировалось от одного до пяти человек. Сейчас достоверно известно лишь об одном погибшем, о состоянии других пострадавших не сообщается.