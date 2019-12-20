Овечкин оказался в тройке лучших игроков десятилетия в НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ. ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список приводится на сайте издания.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» занял третье место. На первом месте оказался нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, второе место досталось капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

В топ-100 попали также попали Евгений Малкин, Павел Дацюк и Никита Кучеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ. Самым результативным игроком стал канадец Уэйн Гретцки с 2857 очками в 1487 матчах регулярных чемпионатов. Из действующих хоккеистов лучшим является канадский нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон — 1453 очка.