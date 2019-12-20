Тренер стрелка с Лубянки рассказал о странностях своего ученика

Тренер стрелка с Лубянки рассказал о странностях своего ученика
Стрельба в центре Москвы. Фото: скриншот видео с места происшествия

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, у которого занимался Евгений Манюров, открывший огонь на Большой Лубянке у здания ФСБ, рассказал о странном поведении своего ученика.

По его словам, мужчина плохо стрелял, он занимался в клубе три месяца, сообщает «Комсомольская Правда».

«Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном», — рассказал преподаватель.

Ранее стало известно, что стрелявшим оказался 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюров.

Напомним, в четверг, 19 декабря на Лубянке у здания ФСБ мужчина открыл огонь из автоматического оружия. По некоторым данным, стрельба произошла в приемной спецслужбы. Сначала СМИ сообщали о том, что стрелявших было трое. Позже в ФСБ сообщили, что нападавший действовал в одиночку, а проникновения внутрь здания не было. Очевидцы рассказали, что видели, как был убит сотрудник ГИБДД. Но по информации Минздрава, погиб лишь сотрудник ФСБ. Еще пять человек пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по некоторым версиям, количество жертв и раненых варьировалось от одного до пяти человек. Сейчас достоверно известно лишь об одном погибшем, о состоянии других пострадавших не сообщается.

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