В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд вынес приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров Станиславу Сайгину. Это первый подобный судебный прецедент в России.

За нарушение авторских и смежных прав его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Свою вину он не признал и от последнего слова отказался, сообщает Group-IB.

Сайгин возглавляет крупную сеть пиратских онлайн-кинотеатров. В библиотеке каждого из них насчитывается более 10 тыс. фильмов и сериалов. Рекламодателями сайтов числятся известные онлайн-казино 1xbet и Azino777.

По оценкам Group-IB, впервые за пять лет в 2019 году рынок интернет-пиратства в России показал падение. Его объем снизился на 27% по сравнению с 2018 годом — до 63,5 млн долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ВКонтакте» запретит размещение нелегальных копий книг. Социальная сеть заключила соглашение с издательствами «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина Паблишер» и интернет-магазином «Литрес».