Ротенберг о выступлении Загитовой перед матчем СКА- ЦСКА: «Лучшего предматчевого шоу и не придумаешь»

Вице-президент СКА Роман Ротенберг высоко оценил выступление российской фигуристки Алины Загитовой перед мачте СКА- ЦСКА на «Газпром-Арене».

«С Алиной Загитовой мы познакомились на Олимпиаде в Корее, когда летели обратно в Москву. После этого поддерживали отношения, часто видимся на соревнованиях. Лучше, чем выступление Загитовой, предматчевое шоу и не придумаешь», — рассказал Ротенберг, сообщает «Спорт Экспресс».

Армейское дерби состоялось 19 декабря на «Газпром Арене» в присутствии 62 тысячи болельщиков. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей. В ворота СКА шайбу забросил Сергей Калинин в середине третьего периода. Отметим, что для СКА это поражение явилось первым в длинной победной серии. В предыдущих 12 матчах хоккеисты оставались лидерами. Перед матчем выступила Алина Загитова.

Недавно спортсменка заявила, что уходит из спорта – ее заявление стало резонансным. Спустя время она подчеркнула, что приостанавливает карьеру временно. Девушка собирается пропустить чемпионат России и чемпионаты мира и Европы.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что СКА заключил новый контракт с вратарем клуба Александром Самоновым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года. Самонов перешел в петербургскую команду из «Витязя» в октябре 2019-го.