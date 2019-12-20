Шторм покинул Петербург, выходные будут пасмурными и с осадкам

Выходные в Петербурге обещают быть облачными и с небольшими осадками. Шторм, настигший город в конце рабочей недели, окончательно отступил.

Характер погоды 21 и 22 декабря в Петербурге определит циклон, рассказал gazeta.spb.ru ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков. Центр его будет находится над Ботническим заливом в Балтийском море.

Температура воздуха в субботу составит от 0 до +2 градусов. Ветер юго-восточных направлений разгонится до 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится до 750 мм ртутного столба.

В воскресенье, как отмечают в «Фобосе», характер погоды будет еще более циклоническим. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха поднимается до плюс 3-5 градусов. Атмосферное давление опустится до 746 мм ртутного столба.

«Ненастная с температурой до плюс 5 градусов сохранится в Санкт-Петербурге и в начале следующей недели», — рассказал Александр Семенков.

Бушевавший в городе ветер переместился в Поволжье и движется к Уралу. Однако уже в воскресенье циклон заполнится, потому сильного ветра в этот день не ожидается.

Напомним, Петербург 18 декабря оказался во власти циклона. На город обрушился штормовой ветер. Стихия повалила сотни деревьев, десятки светофоров, новогодних украшений, рекламных щитов и повредила кровли домов. Из-за угрозы наводнения дамбу пришлось закрыть.