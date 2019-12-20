Движение на улице Ушинского перекрыли из-за найденного снаряда

Движение на улице Ушинского перекрыли из-за найденного снаряда
Предположительно, это снаряд времен ВОВ. Фото: vk.com/spb_today

Движение транспорта на улице Ушинского приостановлено из-за найденного неподалеку от колледжа артиллерийского снаряда.

Днем 20 декабря в Калининском районе Северной столицы на улице Ушинского обнаружили неизвестный предмет, предположительно, снаряд военных времен. В связи с опасной находкой транспортное движение на улице временно закрыто. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

На прикрепленной фотографии видно, что боеприпас лежит прямо на земле. «Откуда он там?», «Выкопался?», — недоумевают интернет-пользователи. На месте работают полиция и спецслужбы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле одного из жилых домов на Выборгском шоссе горожане нашли артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Опасное «эхо войны» утилизировали на специальном полигоне.

перекрытие движения санкт-петербург снаряд улица ушинского
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге откроется первый азиатский фудмаркет
Будущее Бондаренко может решиться во время приезда Путина
Евро обвалился до значений 2018 года
Беглов рассказал о ремонте Боткинской больницы, который начнется в 2021 году
Суды Петербурга вернулись к работе после эвакуаций
Активисты передали в Смольный «Энциклопедию лжи и отписок»
Беглов стал координатором комитета по внешним связям
На платной ЗСД автомобили забрасывает гравием