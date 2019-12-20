В Петербурге злоумышленница продавала несуществующие путевки

На мошенничестве женщина заработала около пяти миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. В отношении 44-летней женщины возбудили уголовное дело из-за мошенничества. Она, имея хорошую репутацию и постоянную клиентскую базу, продавала петербуржцам несуществующие путевки. В итоге обманутыми оказались более 40 человек, которые заплатили 5 миллионов рублей за липовые бумажки. Дело в ближайшее время рассмотрит Выборгский суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге осудили мошенницу-туроператора, продавшую путевки на 1,6 млн рублей. Установлено, что в период с мая 2017 года по август 2018 года Кузьмина представлялась людям начальницей ООО «Клуб путешествий Панорама». При этом организация закрылась еще в 2014 году.