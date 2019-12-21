Шнуров отправил домой сильнейшую участницу шоу «Голос»

Шнуров отправил домой сильнейшую участницу шоу &#171;Голос&#187;
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto

Выступление подопечной одного из наставников восьмого сезона телешоу «Голоса» Сергея Шнурова закончилось на этапе поединков. Речь идет об участнице Милане Рахмановой.

Участница в дуэте с Антоном Токаревым исполнила песню Survivor группы Destiny’s Child. Они блестяще выступили, что оценили судьи и зрители. Однако Шнуров все же выбрал Токарева.

Наставник объяснил свое решение тем, что Милана уже состоялась как певица и является истинным победителем. Участница согласилась со словами Шнурова и ушла, поблагодарив судей.

Полина Гагарина восприняла происходящее крайне эмоционально и заявила, что и Антон, и Милана являются ее любимчиками в команде Шнурова.

«Это ужасно, ребята, что кому-то из вас придется уйти» — прокомментировала Гагарина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о заявлении Сергея Шнурова. Музыкант признался, что постарел. Свои мысли он выразил в стихах на страничке в Instagram.

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